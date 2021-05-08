Зеленский вместе с послами G7 прибыл на Донбасс

Ранее Зеленский заявил, что День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. В то же время, он призвал не забывать историю и "понять ее полнее".

В МИД в обращении по случаю Дня памяти и примирения заявили, что на протяжении многих десятилетий Украина надеялась, что война больше никогда не придет на наши земли. Однако сегодня приходится защищать не только свои территории, но и всю демократическую Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны.

Напомним, сегодня, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая - в 76-ю годовщину победы над нацизмом.