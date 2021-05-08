МИД: сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны
На протяжении многих десятилетий Украина надеялась, что война больше никогда не придет на наши земли. Однако сегодня приходится защищать не только свои территории, но и всю демократическую Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины ко Дню памяти и примирения.
В министерстве напомнили, что в ходе Второй мировой, погибли более 8 млн украинцев.
"На протяжении многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны и которая объединена главной идеей "никогда снова", - говорится в заявлении министерства.
Напомним, сегодня, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая - в 76-ю годовщину победы над нацизмом.
Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. Это нужно, чтобы не забывать историю и понять ее полнее.