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Зеленский: День памяти и примирения в Украине отмечают не для замены 9 мая

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 10:25
Зеленский: День памяти и примирения в Украине отмечают не для замены 9 мая Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. Это нужно, чтобы не забывать историю и понять ее полнее.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 8 мая.

"Когда говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что "нацизм был абсолютным злом", и любой из тех, кто пытается оправдывать его, "заслуживает лишь осуждения".

"Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война забирала жизни наших людей 76 лет спустя", - подчеркнул Зеленский.

Ранее правоохранители напомнили, что в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов.

Напомним, сегодня, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая - в 76-ю годовщину победы над нацизмом.

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