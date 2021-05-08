Зеленський разом з послами G7 прибув на Донбас

Раніше Зеленський заявив, що День пам'яті і примирення в Україні відзначають не для того, щоб замінити 9 травня. Водночас, він закликав не забувати історію та "зрозуміти її повніше".

В МЗС у зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення заявили, що протягом багатьох десятиліть Україна сподівалася, що війна більше ніколи не прийде на наші землі. Однак сьогодні доводиться захищати не тільки свої території, але і всю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні - День пам'яті і примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні з Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - в 76-ту річницю перемоги над нацизмом.