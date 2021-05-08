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Зеленский вместе с послами G7 прибыл на Донбасс

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 13:36
Зеленский вместе с послами G7 прибыл на Донбасс Фото: Зеленский 8 мая прибыл на Донбасс (t.me/OP_UA)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с ним отправились послы стран "Большой семерки" и ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Ожидается, что Зеленский вместе с дипломатами примет участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне.

Ранее Зеленский заявил, что День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. В то же время, он призвал не забывать историю и "понять ее полнее".

В МИД в обращении по случаю Дня памяти и примирения заявили, что на протяжении многих десятилетий Украина надеялась, что война больше никогда не придет на наши земли. Однако сегодня приходится защищать не только свои территории, но и всю демократическую Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны.

Напомним, сегодня, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая - в 76-ю годовщину победы над нацизмом.

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