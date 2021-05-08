ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський разом з послами G7 прибув на Донбас

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 13:36
Зеленський разом з послами G7 прибув на Донбас Фото: Зеленський 8 травня прибув на Донбас (t.me/OP_UA)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Разом з ним вирушили посли країн "Великої сімки" та ЄС.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Очікується, що Зеленський разом з дипломатами візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Раніше Зеленський заявив, що День пам'яті і примирення в Україні відзначають не для того, щоб замінити 9 травня. Водночас, він закликав не забувати історію та "зрозуміти її повніше".

В МЗС у зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення заявили, що протягом багатьох десятиліть Україна сподівалася, що війна більше ніколи не прийде на наші землі. Однак сьогодні доводиться захищати не тільки свої території, але і всю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні - День пам'яті і примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні з Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - в 76-ту річницю перемоги над нацизмом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Донбас Вторая мировая война
NEWS
В Україні сьогодні відзначають День пам'яті і примирення: що відомо
В Україні сьогодні відзначають День пам'яті і примирення: що відомо
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена