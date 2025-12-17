Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де обговорять "репараційний кредит", - ЗМІ

Як пише видання, голова української держави спробує заручитися підтримкою "репараційного кредиту", який, згідно з ідеєю Єврокомісії, має бути забезпечений замороженими активами Росії. Саміт відбудеться 18-19 грудня.

Bloomberg нагадує, що лідери Європи вже кілька тижнів намагаються остаточно узгодити "репараційний кредит", але процес зіткнувся з опором з боку Бельгії. Саме в бельгійському депозитарії Euroclear зберігається велика частина заморожених активів РФ.

Бельгія вимагає гарантій захисту від фінансових зобов'язань на випадок відповідних дій Москви або якщо Росія раптово доб'ється повернення активів через суд.

План Єврокомісії передбачає використання російських коштів для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро (106 млрд доларів) протягом найближчих двох років.

Якщо узгодити таку ініціативу не вдасться, країнам ЄС доведеться розглянути тимчасові варіанти фінансування України.

Варто зауважити, що для того, щоб Україна отримала "репараційний кредит", ініціативу має підтримати "кваліфікована більшість" країн Євросоюзу. Ключове голосування відбудеться саме на саміті.