Зеленський про візит угорської "делегації": невідомо, що вони тут роблять

Відповідаючи на запитання про перебування представників Угорщини в Києві, глава держави підкреслив, що не має офіційної інформації про мету їхнього візиту.

"А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватну поїздку", - зазначив Зеленський.

Питання відновлення "Дружби"

Водночас президент підтвердив, що керівництво Євросоюзу, зокрема президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта, зацікавлене у відновленні роботи нафтопроводу. Наразі Україна має надати ЄС конкретні технічні терміни.

За словами Зеленського, НАК "Нафтогаз" наразі займається розрахунками. Попередньо, на відновлення лише технічної можливості прокачування нафти знадобиться від півтора до двох місяців.

"Але ми повинні знати, що це відновиться тільки можливість (постачання нафти трубопроводом, - ред.). Це ми не говоримо про відновлення з резервуарів, якщо відновлювати також те, що було зруйновано ракетами, там найбільший резервуар у Центральній Європі", - наголосив президент.