Зеленский о визите венгерской "делегации": неизвестно, что они здесь делают

Отвечая на вопрос о пребывании представителей Венгрии в Киеве, глава государства подчеркнул, что не имеет официальной информации о цели их визита.

"А что делает здесь делегация, мне неизвестно. В Министерстве иностранных дел мне сказали, что приехали люди. Они охарактеризовали это как частную поездку", - отметил Зеленский.

Вопрос восстановления "Дружбы"

В то же время президент подтвердил, что руководство Евросоюза, в частности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта, заинтересовано в восстановлении работы нефтепровода. Сейчас Украина должна предоставить ЕС конкретные технические сроки.

По словам Зеленского, НАК "Нафтогаз" сейчас занимается расчетами. Предварительно, на восстановление только технической возможности прокачки нефти понадобится от полутора до двух месяцев.

"Но мы должны знать, что это восстановится только возможность (поставки нефти по трубопроводу, - ред.). Это мы не говорим о восстановлении из резервуаров, если восстанавливать также то, что было разрушено ракетами, там самый большой резервуар в Центральной Европе", - подчеркнул президент.