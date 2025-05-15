Зеленський про візит до Туреччини: "Я тут - і це послання для Путіна"

Журналісти запитали у Зеленського, чи має той послання для Путіна.

На це президент України відповів: "Я тут. Я думаю, це дуже чітке послання".

Переговори у Стамбулі

Після завершення оголошеного Володимиром Путіним триденного "перемир’я" (8–11 травня), Україна разом із країнами "Коаліції рішучих" висунула вимогу запровадити з 12 травня повноцінне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови ЄС пригрозив Москві новими жорсткими санкціями.

У відповідь Путін заявив, що Росія не приймає ультиматумів, і натомість запропонував поновити мирні переговори 15 травня в Стамбулі. Туреччина погодилася виступити посередником. Зеленський також заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним, але той поки не відповів, чи планує брати участь у переговорах.