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Зеленський про візит до Туреччини: "Я тут - і це послання для Путіна"

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що його приїзд до Туреччини вже є посланням російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Журналісти запитали у Зеленського, чи має той послання для Путіна. 

На це президент України відповів: "Я тут. Я думаю, це дуже чітке послання".

Переговори у Стамбулі

Після завершення оголошеного Володимиром Путіним триденного "перемир’я" (8–11 травня), Україна разом із країнами "Коаліції рішучих" висунула вимогу запровадити з 12 травня повноцінне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови ЄС пригрозив Москві новими жорсткими санкціями.

У відповідь Путін заявив, що Росія не приймає ультиматумів, і натомість запропонував поновити мирні переговори 15 травня в Стамбулі. Туреччина погодилася виступити посередником. Зеленський також заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним, але той поки не відповів, чи планує брати участь у переговорах.

Відомо, що український президент прибув до Туреччини.

За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, Путін не буде присутній під час переговорів Росії та України у Туреччині. Натомість він відправив чиновників низького рівня до Туреччини. Очолить російську делегацію Володимир Мединський - помічник Путіна, який вже був задіяний у перемовинах 2022 року.

Все що потрібно знати про переговори в Стамбулі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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