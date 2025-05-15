Зеленский о визите в Турцию: "Я здесь - и это послание для Путина"

Журналисты спросили у Зеленского, имеет ли тот послание для Путина.

На это президент Украины ответил: "Я здесь. Я думаю, это очень четкое послание".

Переговоры в Стамбуле

После завершения объявленного Владимиром Путиным трехдневного "перемирия" (8-11 мая), Украина вместе со странами "Коалиции решительных" потребовала ввести с 12 мая полноценное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа ЕС пригрозил Москве новыми жесткими санкциями.

В ответ Путин заявил, что Россия не принимает ультиматумов, и взамен предложил возобновить мирные переговоры 15 мая в Стамбуле. Турция согласилась выступить посредником. Зеленский также заявил о готовности к личной встрече с Путиным, но тот пока не ответил, планирует ли участвовать в переговорах.