Зеленський про візит до Європи: працюємо над коаліцією винищувачів, очікую на успіх

"Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатися і до німецької сторони, щоб підтримали Україну в цій коаліції. Для нас це важливо", - заявив президент.

Як відзначив Володимир Зеленський, він обговорить питання винищувачів разом з канцлером Німеччини під час другої частини їх зустрічі.

Зокрема, під час конференції Шольц відзначив, що Німеччина багато допомогла Україні з початку повномасштабної війни й сьогодні необхідно змусити Росію покинути нашу територію.

"Ми вже багато чого доставили, що стосується ППО - це Patriot, IRIS-T, також Gepard, а також інша зброя, різні артсистеми, системи залпового вогню. Це те, на чому ми концентруємось", - відзначив канцлер.