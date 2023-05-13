ua ru
Сб, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ППО та танки. Німеччина опублікувала список нової військової допомоги Україні

Новость на русском →
Субота 13 травня 2023 19:50
ППО та танки. Німеччина опублікувала список нової військової допомоги Україні Фото: Німеччина опублікувала список нової військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина готує свій найбільший пакет військової підтримки для України. Він включає артилерію, засоби ППО, бойові броньовані машини і військово-інженерні засоби на суму понад 2,7 млрд євро.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Twitter.

"Ми твердо стоїмо на боці України, яка захищає себе від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Так, новий пакет військової допомоги від Німеччини для України включає в себе:

  • 18 колісних гаубиць;
  • протиповітряна оборона: 4 системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети;
  • артилерійські боєприпаси;
  • 30 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 + 20 бойових машин піхоти MARDER;
  • понад 100 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, раніше Міноборони Німеччини підтвердило виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро.

Докладніше про допомогу Німеччини можна почитати за посиланням.

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський прибув з візитом до Риму: всі подробиці
Зеленський прибув з візитом до Риму: всі подробиці
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу