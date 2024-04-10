Зеленський про військову допомогу Україні: буде необхідна зброя - поламаємо хребет Путіну
Україна "зламає хребет" російському диктатору Володимиру Путіну, якщо партнери зроблять конкретні політичні кроки, а ЗСУ отримають необхідне озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час звернення до учасників Дельфійського економічного форуму.
"Не треба бути занадто позитивними, бо війна і проти нас серйозний ворог. Але давайте будемо реалістами, а не песимістами. Сьогодні ситуація стабілізована. Буде необхідна зброя, конкретні політичні кроки наших партнерів - ми поламаємо хребет Путіну", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що все, що є на озброєнні та складах партнерів, зокрема системи ППО, артилерія та далекобійна зброя, є дуже важливими для України й точно розблокують наше небо.
"Я вже не вперше про це говорю. Системи ППО, артилерія, далекобійна зброя. Крапка. Не так багато. Я розумію, що партнери й так допомагають чим можуть, але чим можуть замало. Цього замало, щоб перемогти Путіна, якщо не хочуть, щоб Путін втягнув світ у третю світову війну", - зазначив президент.
Яка зброя необхідна Україні
Як повідомляв президент Володимир Зеленський, щоб захистити міста від російського терору, Україні потрібні системи протиповітряної оборони та бойові літаки.
Нещодавно під час свого інтерв'ю президент розповів, що Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, проте, при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.
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