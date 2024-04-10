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Зеленский о военной помощи Украине: будет необходимое оружие - поломаем хребет Путину

Среда 10 апреля 2024 21:43
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Зеленский о военной помощи Украине: будет необходимое оружие - поломаем хребет Путину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина "сломает хребет" российскому диктатору Владимиру Путину, если партнеры сделают конкретные политические шаги, а ВСУ получат необходимое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к участникам Дельфийского экономического форума.

"Не надо быть слишком позитивными, потому что война и против нас серьезный враг. Но давайте будем реалистами, а не пессимистами. Сегодня ситуация стабилизирована. Будет необходимо оружие, конкретные политические шаги наших партнеров - мы поломаем хребет Путину", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все, что есть на вооружении и складах партнеров, в частности системы ПВО, артиллерия и дальнобойное оружие, очень важно для Украины и точно разблокирует наше небо.

"Я уже не впервые об этом говорю. Системы ППО, артиллерия, дальнобойное оружие. Точка. Не так много. Я понимаю, что партнеры и так помогают чем могут, но чем могут мало. Этого мало, чтобы победить Путина, если не хотят, чтобы Путин втянул мир в третью мировую войну", - отметил президент.

Какое оружие необходимо Украине

Как сообщал президент Владимир Зеленский, чтобы защитить города от российского террора, Украине нужны системы противовоздушной обороны и боевые самолеты.

Недавно во время своего интервью президент рассказал, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.

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