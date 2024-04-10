Зеленский о военной помощи Украине: будет необходимое оружие - поломаем хребет Путину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к участникам Дельфийского экономического форума.

"Не надо быть слишком позитивными, потому что война и против нас серьезный враг. Но давайте будем реалистами, а не пессимистами. Сегодня ситуация стабилизирована. Будет необходимо оружие, конкретные политические шаги наших партнеров - мы поломаем хребет Путину", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все, что есть на вооружении и складах партнеров, в частности системы ПВО, артиллерия и дальнобойное оружие, очень важно для Украины и точно разблокирует наше небо.

"Я уже не впервые об этом говорю. Системы ППО, артиллерия, дальнобойное оружие. Точка. Не так много. Я понимаю, что партнеры и так помогают чем могут, но чем могут мало. Этого мало, чтобы победить Путина, если не хотят, чтобы Путин втянул мир в третью мировую войну", - отметил президент.