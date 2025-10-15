Зеленський: Україна знає про військові плани РФ у Білорусі, попередимо партнерів

Українська розвідка отримала інформацію про новий російський план військової експлуатації території Білорусі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.
За словами Зеленського, деталі цієї інформації поки не розголошуються. Українська сторона попередить партнерів, яким може загрожувати реалізація цих планів.
"Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", - заявив президент.
Також Зеленський розповів, що напередодні свого візиту до Вашингтона та зустрічей із європейськими лідерами він обговорив питання перекриття каналів постачання до Росії критичних компонентів і обладнання для виробництва зброї.
"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", - додав президент.
11 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ терміново перевірити найвищу бойову готовність білоруських збройних сил. Перевірка проходить на тлі масштабних російсько-білоруських навчань "Захід-2025", які цього року розширили на територію Калінінградської області - регіону, що межує з Польщею, Литвою та іншими країнами Балтії.
У Державній прикордонній службі України повідомили, що наразі не спостерігають підвищеної активності білоруської армії поблизу українського кордону.
Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь бере участь у виробництві кількох пускових установок для російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".
Також Зеленський заявляв, що росіяни готують серію провокацій з українськими полоненими у Білорусі, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків зі скаргами на нібито "бездіяльність" української сторони.