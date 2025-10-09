ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

РФ готує провокації з українськими полоненими у Білорусі, - Зеленський

Четвер 09 жовтня 2025 10:22
UA EN RU
РФ готує провокації з українськими полоненими у Білорусі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Росіяни готують серію провокацій з українськими полоненими у Білорусі, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків зі скаргами на нібито "бездіяльність" української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

"Складні перемовини щодо списків проводить Рустем Умєров з Володимиром Мединським. Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити рускіє. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит", - заявив Зеленський.

Він також додав, що росіяни хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає своїх громадян.

"Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас. Але ми робимо все, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому", - додав президент України.

Обміни полоненими

Нагадаємо, Україна і Росія 2 жовтня провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників. Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби.

Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року. Також разом із воїнами повернули й 20 цивільних.

Зазначається, що останній обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша – це черговий, 69-й обмін.

Більше фото та подробиць обміну полоненими – у репортажі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Обмін полоненими
Новини
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни