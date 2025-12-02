Зеленський: війну треба завершити так, щоб Росія не повернулася з третім вторгненням

Володимир Зеленський заявив, що Україна добре розуміє як реалії війни, так і характер російської агресії, тому процес досягнення миру не матиме простих рішень.

"Передусім хочу сказати, що простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається і розуміємо, з ким маємо справу", - наголосив глава держави.

При цьому, за словами Зеленського, будь-які рішення щодо завершення війни мають бути ухвалені справедливо, відкрито та виключно з урахуванням українських інтересів.

"Ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім, через рік, Росія знову не прийшла з третім вторгненням за це 10 річчя. Це може бути, бо це була їх основна ціль. Вони не досягли своєї мети окупувати нашу державу, але їхні цілі можуть залишатися актуальними. Нам потрібен надійний захист", - підкреслив глава української держави.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна не допустить "гри за її спиною" та не погодиться на рішення, ухвалені без її участі. Зеленський заявив, що готовий приймати рішення про майбутнє українців.

"Той, хто спроможний приймати рішення, буде їх приймати. Я спроможний це робити", - наголосив Зеленський, додавши, що жодні домовленості не мають ухвалюватися без участі України.

Особливу увагу глава України приділив гарантіям безпеки. За його словами, українцям важливо не лише отримати якісь гарантії на папері, а, насамперед, чітко розуміти, що саме гарантують союзники та як це буде реалізовано.

"Це ж не експеримент на людях, це живі люди, наші громадяни, які заплатили надто високу ціну за свободу", - наголосив Зеленський.

Зеленський нагадав, що війна була розпочата Росією з метою знищити Україну, і світ став свідком цієї агресії. Україна змогла відбити наступ завдяки міцності своїх громадян, армії та підтримці міжнародних партнерів, зокрема Європи та США.

Президент України наголосив, що кровопролиття вже достатнє, і подякував США за підтримку.

Зеленський також торкнувся питання повернення військових додому: "Наші воїни справедливо підуть додому, але, на жаль, не всі виживуть. Коли вони повернуться до мирного життя - стануть вчителями, інженерами, фахівцями - ми маємо бути впевнені, що Росія не підготує нове вторгнення".

Президент наголосив на необхідності визначеності для українців і на підтримці міжнародних гарантій: США готові бути гарантом безпеки України, Європа бачить Україну у складі ЄС, і це також є частиною гарантій.

"Питання лише у часі - коли Україна стане повноправним членом ЄС: у цьому столітті чи в наступному. Визначеність для людей - ось що потрібно", - підсумував Зеленський.