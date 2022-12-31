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Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали

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Київ, Субота 31 грудня 2022 23:47
Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна нічого не втрачала на війні. Усе забрала Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його новорічне звернення.

"Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу. Але це неправильно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок - їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок - їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир - Росія його зруйнувала", - зазначив Зеленський.

За його словами, 2022 рік поранив українців у саме серце, але вони вже виплакали всі сльози і прокричали всі молитви.

"311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів - зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що сьогодні в українців одне бажання на всіх - і це перемога, яка втілиться в життя не дивом, а завдяки праці, боротьбі та людяності.

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Володимир Зеленський Новий рік Війна Росії проти України
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