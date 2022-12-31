Зеленский о войне: мы ничего не потеряли, у нас забрали

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина ничего не теряла на войне. Все забрала Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его новогоднее обращение.

"Этот год можно назвать годом потерь для Украины, всей Европы, всего мира. Но это неправильно. Мы не должны так говорить. Мы ничего не потеряли. У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей - их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дома - их уничтожили террористы. Мы не потеряли свои земли - на них зашли захватчики. Мир не потерял мир - Россия его разрушила", - отметил Зеленский.

По его словам, 2022-й год ранил украинцев в самое сердце, но они уже выплакали все слезы и прокричали все молитвы.

"311 дней. О каждой минуте нам есть что сказать. Но большинство слов - лишние. Они не нужны. Не нужны пояснения, приукрашивание. Нужна тишина. Чтобы услышать. Нужны паузы. Чтобы осознать", - добавил президент.