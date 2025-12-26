Зеленський висунув умову для референдуму щодо мирного плану Трампа

Голова української держави звернув увагу, що проведення референдуму пов'язане із серйозними політичними, логістичними та безпековими питаннями. І тому, як зазначив Зеленський, припинення вогню на 60 днів для підготовки та проведення голосування "є мінімумом".

Президент також додав, що йому поки не зрозуміло, чи готова Росія взагалі погодитися з планом Трампа.

"У мене є деякі розвіддані... Але зараз я перебуваю в моменті, коли хочу вірити тільки словам лідерів", - сказав він.

Зеленський порівняв таке голосування з референдумом щодо Brexit у Великій Британії - з активною агітацією по обидва боки щодо вкрай складного питання, але водночас у значно більш стислі строки та в державі, що воює.

Він підтвердив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер готові відвідати Україну, щоб роз'яснити переваги угоди. При цьому, за його словами, можливо, сам президент США Дональд Трамп має приїхати, щоб представити аргументи.

Однак голова української держави попередив, що якщо така кампанія відбуватиметься на тлі триваючих атак Росії, це закінчиться погано. За всіх розмов про гарантії безпеки та економічні вигоди "люди будуть бачити ракети".

Президент звернув увагу, що якщо з міркувань безпеки люди не прийдуть голосувати, результат може виглядати нелегітимним.

"Краще не проводити референдум узагалі, ніж проводити референдум, на який люди не мають можливості прийти і проголосувати", - сказав він.

Неназваний американський чиновник розповів Axios, що росіяни розуміють необхідність припинення вогню в разі проведення референдуму, однак хочуть більш короткі терміни.