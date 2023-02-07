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Зеленський виступив у Верховній раді: з'явилось відео звернення до нардепів

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 16:05
Зеленський виступив у Верховній раді: з'явилось відео звернення до нардепів Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній раді у вівторок, 7 лютого. Він звернувся до народних депутатів і подякував за підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Зеленський нагадав, що наразі в Україні здійснюються різні кадрові зміни у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позиції країни.

"Щодо кожного такого кроку, кадрового чи інституційного, відбувається необхідне інформування. На тому рівні, на якому ухвалюються рішення", - сказав президент.

Він також подякував за те, що чиновники утримуються від поширення фейків та псевдоінформації.

"Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогу гратися з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, можемо забезпечити успіх України. І - забезпечимо!" - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС. При цьому речник глави держави відмовився від коментаря.

Раніше Зеленський заявляв, що хотів би відвідати Брюссель, проте вважає це занадто ризикованим через реванш Росії.

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