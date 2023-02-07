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Зеленский выступил в Верховной раде: появилось видео обращение к нардепам

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 16:05
Зеленский выступил в Верховной раде: появилось видео обращение к нардепам Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде во вторник, 7 февраля. Он обратился к народным депутатам и поблагодарил за поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Зеленский напомнил, что в настоящее время в Украине осуществляются разные кадровые изменения в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позиции страны.

"О каждом таком шаге, кадровом или институциональном, происходит необходимое информирование. На том уровне, на котором принимаются решения", - сказал президент.

Он также поблагодарил за то, что чиновники воздерживаются от распространения фейков и псевдоинформации.

"Только помогая нашему государству, только не давая врагу играть с эмоциями наших людей и только делая все, чтобы у наших воинов было больше оружия, можем обеспечить успех Украины. И - обеспечим!" - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС. При этом представитель главы государства отказался от комментария.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, однако считает это слишком рискованным из-за реванша России.

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