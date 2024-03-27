Зеленський виступив за передачу вишам повноважень щодо академічної мобільності студентів

Президент Володимир Зеленський виступає за можливість передачі менеджменту вищих навчальних закладів повноважень щодо визначення списку студентів-чоловіків, яких можна відпускати на навчання за кордон за програмами обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Зеленського.

У ході сьогоднішньої зустрічі зі студентами Сумського державного університету він зазначив, що у питанні академічної мобільності така можливість має бути в учнів-чоловіків не мобілізаційного віку. Обмеження на виїзд для них по студентському обміну Зеленський вважає несправедливим.

"Я думаю, що це несправедливе обмеження - якщо ви не мобілізаційного віку... Я дійсно не розумію, чому вас не можна відпускати, або чому є пріоритезація інша", - наголошує він.

Також президент додав, що розуміє певні бюрократичні процеси, позаяк уряд боїться створити так званий "коридор для ухилянства".

Разом з тим, додає Зеленський, у випадку правильної організації процесу проходження академічної мобільності для студентів чоловічої статі даний варіант є можливим.

"Думаю, тут треба робити список університетів, звертатись до менеджменту університету, віддавати їм ці повноваження. І вони зможуть визначати список таких дітей, з якими немає ніяких питань", - висловився глава держави і додав, що звернеться по цьому питанні до Міністерства освіти з метою детальнішого опрацювання.

Питання щодо можливості мобілізації студентів після випуску з бакалаврату

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у Сумській області у розмові зі студентами обговорив можливість мобілізації студентів після випуску з бакалаврату й до вступу на продовження навчання на магістратурі чи аспірантурі.

За словами глави держави, на сьогодні в Україні є загальна мобілізація, яка не змінена щодо віку.

"Я думаю, ви знаєте, що був законопроект про зменшення віку до 25, але це не стосується 23, 22 чи 21 року. Зараз є новий наратив, що 18-річних будуть мобілізувати. Ні", - наголосив Зеленський.

Законопроект щодо мобілізації

Нагадаємо, наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Зазначимо, що новий законопроект уже пройшов перше читання в Раді. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту.

Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.

Нагадаємо також, що сьогодні Міноборони поставило крапку в питанні, чи буде мобілізація в Україні з 18 років.