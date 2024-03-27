Чи мобілізують випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру: відповідь Зеленського

Український президент Володимир Зеленський розповів, чи пошириться мобілізація на студентів-випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Під час сьогоднішнього візиту президента в Сумську область він провів розмову зі студентами, що навчаються в регіоні. Зокрема під час розмови було обговорено можливість мобілізації студентів після випуску з бакалаврату й до вступу на продовження навчання на магістратурі чи аспірантурі.

"Що стосується мобілізації, яка з першого дня війни не змінювалася в тому чи іншому напрямку. Я думаю, якщо вони (вище згадана категорія студентів - ред.) не мобілізаційного віку, то вони не підпадуть...", - пояснив президент.

За його словами, на сьогодні в Україні є загальна мобілізація, яка не змінена щодо віку.

"Я думаю, ви знаєте, що був законопроект про зменшення віку до 25, але це не стосується 23, 22 чи 21 року. Зараз є новий наратив, що 18-річних будуть мобілізувати. Ні", - наголосив Зеленський.