ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Бережемо цей патрон". У Зеленського назвали умови закордонної поїздки президента

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 грудня 2022 11:37
"Бережемо цей патрон". У Зеленського назвали умови закордонної поїздки президента Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський не поїхав на саміт G-20 на Балі,бо там не було увалено жодного важливого рішення. Але його поїздка за кордон все ж таки можлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

"Якби ми знали, що на G-20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад, виключення Росії чи ще щось інше дуже важливе, то так - шанс того, що президент міг би туди поїхати, був", - сказав він.

При цьому прес-секретар не виключив у майбутньому потенційного візиту Зеленського за кордон при умові, що такий візит має бути використаний із максимальною ефективністю.

"Президент від початку війни нікуди не виїжджав за межі країни. Сам факт його візиту кудись був би дуже гучним інформаційним приводом - як постріл. Тому ймовірність того, що він кудись поїде, є. І ми цей "патрон" бережемо для чогось, що зможемо використати з максимальною ефективністю", - пояснив Никифоров.

Як повідомлялось, прес-конференція президента Володимира Зеленського відбудеться. Але це пройде тоді, коли будуть вирішені всі питання щодо безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України