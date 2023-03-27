Зеленський виступить із відеозверненням перед парламентом Австрії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Австрії .

"Володимир Зеленський виступить у парламенті Австрії 27 березня о 9:05. Після відеозвернення президента України посадовці Бундесрату розпочнуть засідання національної ради", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Австрія як учасниця Римського статуту арештує та видасть російського диктатора Володимира Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, чому анонсований контрнаступ ЗСУ ще не розпочався.

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