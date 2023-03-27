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Зеленский выступит с видеообращением перед парламентом Австрии

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский с видеообращением выступит перед Бундесратом Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента Австрии.

"Владимир Зеленский выступит в парламенте Австрии 27 марта в 9.05. После видеообращения президента Украины должностные лица Бундесрата начнут заседание национального совета", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Австрия, как участница Римского устава, арестует и выдаст российского диктатора Владимира Путина Международному уголовному суду, если он решит приехать в страну.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, почему анонсированное контрнаступление ВСУ еще не началось.

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Владимир ЗеленскийАвстрия