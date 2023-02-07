Зеленський не виступить на фестивалі Сан-Ремо в Італії. Його звернення зачитають

Відеозвернення президента України Володимира Зеленського не покажуть на музичному фестивалі Сан-Ремо в Італії. Проте його звернення зачитають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wanted in Rome.

Запланований виступ Зеленського скасували після критики деяких італійських політиків. Державна телекомпанія Італії RAI підтвердила, що відео з президентом України не покажуть на фестивалі, який пройде з 7 по 11 лютого.

Водночас директор RAI Стефано Колетта зазначає, що на сцені Сан-Ремо зачитають лист від Володимира Зеленського в останній день фестивалю. Керівник телекомпанії розповів, що перебуває у "щоденному контакті" з заступником міністра закордонних справ України Андрієм Мельником.

Організатори фестивалю Сан-Ремо вважають ідею прочитання листа від Зеленського "дуже романтичною", зазнаючи, що українську сторону попросили перекласти звернення італійською мовою.

Нагадаємо, FIFA відмовилася транслювати звернення Володимира Зеленського "з закликом миру" на фіналі Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

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