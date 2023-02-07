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Зеленский не выступит на фестивале Сан-Ремо в Италии. Его обращение зачитают

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Рим, Вторник 07 февраля 2023 14:41
Зеленский не выступит на фестивале Сан-Ремо в Италии. Его обращение зачитают Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского не покажут на музыкальном фестивале Сан-Ремо в Италии. Однако его обращение зачитают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wanted in Rome.

Запланированное выступление Зеленского было отменено после критики некоторых итальянских политиков. Государственная телекомпания Италии RAI подтвердила, что видео с президентом Украины не покажут на фестивале, который пройдет с 7 по 11 февраля.

В то же время директор RAI Стефано Колетта отмечает, что на сцене Сан-Ремо зачитают письмо от Владимира Зеленского в последний день фестиваля. Руководитель телекомпании рассказал, что находится в "ежедневном контакте" с замминистра иностранных дел Украины Андреем Мельником.

Организаторы фестиваля Сан-Ремо считают идею прочтения письма от Зеленского "очень романтичной", добавляю, что украинскую сторону попросили перевести обращение на итальянский язык.

Напомним, FIFA отказалась транслировать обращение Владимира Зеленского "с призывом к миру" на финале Чемпионата мира по футболу 2022 года.

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