Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням: названа дата

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Це станеться 16 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу форуму.
На сайті форуму вказують, що Зеленський особисто буде присутній на одному з заходів 16 січня. Він виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".
Разом з українським лідером у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі. За даними західних ЗМІ, український президент приїде до столиці Швейцарії - міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.
Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського.
Також 14 січня у Давосі Україна та Швейцарія проведуть четверту зустріч радників з національної безпеки, на якій обговорюватиметься українська формула миру.
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