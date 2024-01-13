Зеленский выступит в Давосе со специальным обращением: названа дата

На сайте форума указывают, что Зеленский лично будет присутствовать на одном из мероприятий 16 января. Он выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

Вместе с украинским лидером в панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме. По данным западных СМИ, украинский президент приедет в столицу Швейцарии - город Берн. Визит может длиться не менее двух дней.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.

Также 14 января в Давосе Украина и Швейцария проведут четвертую встречу советников национальной безопасности, на которой будет обсуждаться украинская формула мира.