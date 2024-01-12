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В обговоренні української формули миру у Давосі візьмуть участь понад 80 делегацій

П'ятниця 12 січня 2024 06:33
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В обговоренні української формули миру у Давосі візьмуть участь понад 80 делегацій Фото: в обговоренні української формули миру братимуть участь 80 делегацій (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Константин Широкун

Україна та Швейцарія 14 січня проведуть у Давосі четверту зустріч радників з національної безпеки, на якій обговорюватиметься українська формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу парламенту Швейцарії.

"Мета конференції, співголовами якої стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, - завершити переговори на рівні радників з національної безпеки про принципи міцної та справедливої співпраці для миру в Україні. Ці принципи мають лягти в основу наступних етапів мирного процесу" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.

"Швейцарія бере участь у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та підтвердження закінчення війни. Слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки", - йдеться у повідомленні.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Зокрема, вона передбачає:

  • радіаційну та ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних небезпек);
  • продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
  • енергетичну безпеку;
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • справедливість;
  • екоцид; потреба негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації;
  • фіксацію закінчення війни.

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