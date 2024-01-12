В обговоренні української формули миру у Давосі візьмуть участь понад 80 делегацій

Україна та Швейцарія 14 січня проведуть у Давосі четверту зустріч радників з національної безпеки, на якій обговорюватиметься українська формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу парламенту Швейцарії.

"Мета конференції, співголовами якої стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, - завершити переговори на рівні радників з національної безпеки про принципи міцної та справедливої співпраці для миру в Україні. Ці принципи мають лягти в основу наступних етапів мирного процесу" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.

"Швейцарія бере участь у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та підтвердження закінчення війни. Слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки", - йдеться у повідомленні.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Зокрема, вона передбачає: