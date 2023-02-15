Зеленський висміяв величезні втрати РФ: скоро буде складно знайти "морпєха"

За його словами, ним необхідно зламати будь-які намагання Росії сповільнити постачання озброєння військовим. Адже саме від цього залежить наша перемога.

Окрім цього президент звернув увагу на великі втрати росіян. Він нагадав, що держава-агресор зовсім не турбується про своїх солдатів. В тому числі і про випадок коли у боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-а бригада морської піхоти з Владивостока.

"Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха"", - сказав президент.

Зеленський заявив, що українські військові мають зробити так, щоб росіянам все менше хотілось утримувати в окупації території.

"Звільнення нашої землі - це мета, над реалізацією якої працюємо щодня", - підкреслив він.