Зеленський висміяв величезні втрати РФ: скоро буде складно знайти "морпєха"

Україна має ретельно підготувати свої Сили оборони для того, щоб весною дійсно відчувався рух до перемоги над російськими окупантами.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
За його словами, ним необхідно зламати будь-які намагання Росії сповільнити постачання озброєння військовим. Адже саме від цього залежить наша перемога.
Окрім цього президент звернув увагу на великі втрати росіян. Він нагадав, що держава-агресор зовсім не турбується про своїх солдатів. В тому числі і про випадок коли у боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-а бригада морської піхоти з Владивостока.
"Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха"", - сказав президент.
Зеленський заявив, що українські військові мають зробити так, щоб росіянам все менше хотілось утримувати в окупації території.
"Звільнення нашої землі - це мета, над реалізацією якої працюємо щодня", - підкреслив він.
Як повідомлялось, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляв, що новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.
Нагадаємо, що Україна має терміново отримати те, що їй потрібно для перемоги у війні, оскільки Росія розпочала новий наступ на Донбасі.
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