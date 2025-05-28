Зеленський про "меморандум" РФ: нічого нового, лише старі ультиматуми

Заява Зеленського

Сьогодні, під час візиту до Німеччини Зеленський нагадав, що світ вже понад тиждень чекає від Росії обіцяного "меморандуму".

"Світ вже понад тиждень очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум", що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують. Поки що вони не придумали нічого нового, і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів", - сказав він.

Окрім цього президент розповів, що міністр оборони України Рустем Умєров дзвонив голові російської делегації Володимиру Мединському.

"Так вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки. Вони також чекали. Всі чекали. Треба не чекати, напевно. А робити більш серйозні кроки", - підсумував Зеленський.

Росія обіцяла меморандум

Після переговорів у Стамбулі 16 травня Росія заявила, що сторони домовилися письмово викласти своє бачення щодо можливого припинення вогню.

Згодом російський диктатор Володимир Путін, після розмови з президентом США Дональдом Трампом, заявив про підготовку "меморандуму", який стосуватиметься ймовірного майбутнього мирного договору.

У МЗС РФ нещодавно повідомили, що в документі буде зазначено можливі строки завершення війни, й нібито підготовка меморандуму вже наближається до завершення.

Водночас в Офісі президента України застерігають, що Росія може включити до цього документа неприйнятні умови - зокрема ті, що передбачають втрату суверенітету України.