ua en ru
Ср, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Треба не чекати, а робити серйозні кроки": Зеленський закликав до реальних дій щодо РФ

Україна, Середа 28 травня 2025 15:44
UA EN RU
"Треба не чекати, а робити серйозні кроки": Зеленський закликав до реальних дій щодо РФ Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Попри всі обіцянки, російська сторона досі не надала Україні "меморандум". Очікування відповіді від Москви треба замінити на дієві кроки.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву після зустрічі з прем'єр-міністром Фрідріхом Мерцом в Німеччині.

"Всі хочуть хоча б припинення вогню, як перший крок, давайте це зробимо. Я думаю, що тільки через тиск, по-іншому вони просто не хочуть нічого робити, і ми дуже чекаємо на санкційні кроки", - наголосив президент.

Він зауважив, що Україна дійсно чекала на те, що росіяни висунуть свій список умов та пояснять, що вони хочуть для припинення вогню.

"Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали це до обміну, потім вони сказали адженда або меморандум, буде одразу, одразу, після обміну. Після обміну ми не дочекались", - зауважив глава країни.

Він також зазначив, що міністр оборони України Рустем Умєров дзвонив голові російської делегації Володимиру Мединському.

"Так вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки. Вони також чекали. Всі чекали. Треба не чекати, напевно. А робити більш серйозні кроки", - підсумував Зеленський.

"Меморандум" РФ щодо перемир'я

Нагадаємо, що під час переговорів у Стамбулі 16 травня делегації від України та Росії домовилися офіційно представити свої бачення щодо припинення вогню у письмовій формі.

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін наголосив, що Росія готує "меморандум", який міститиме пропозиції щодо майбутнього мирного договору, зокрема можливі терміни завершення війни.

Вже 24 травня в МЗС Росії заявили, що документ вже практично готовий і міститиме ключові позиції Москви щодо припинення бойових дій. Однак до цього часу Україна його так і не отримала.

Зауважимо, що в Офісі президента вважають, що Росія може вписати у "меморандум" неприйнятні умови, зокрема повну втрату суверенітету для України.

Варто зауважити, що Reuters дізналося, що Путін може внести в список для припинення війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів