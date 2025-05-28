"Треба не чекати, а робити серйозні кроки": Зеленський закликав до реальних дій щодо РФ
Попри всі обіцянки, російська сторона досі не надала Україні "меморандум". Очікування відповіді від Москви треба замінити на дієві кроки.
Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву після зустрічі з прем'єр-міністром Фрідріхом Мерцом в Німеччині.
"Всі хочуть хоча б припинення вогню, як перший крок, давайте це зробимо. Я думаю, що тільки через тиск, по-іншому вони просто не хочуть нічого робити, і ми дуже чекаємо на санкційні кроки", - наголосив президент.
Він зауважив, що Україна дійсно чекала на те, що росіяни висунуть свій список умов та пояснять, що вони хочуть для припинення вогню.
"Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали це до обміну, потім вони сказали адженда або меморандум, буде одразу, одразу, після обміну. Після обміну ми не дочекались", - зауважив глава країни.
Він також зазначив, що міністр оборони України Рустем Умєров дзвонив голові російської делегації Володимиру Мединському.
"Так вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки. Вони також чекали. Всі чекали. Треба не чекати, напевно. А робити більш серйозні кроки", - підсумував Зеленський.
"Меморандум" РФ щодо перемир'я
Нагадаємо, що під час переговорів у Стамбулі 16 травня делегації від України та Росії домовилися офіційно представити свої бачення щодо припинення вогню у письмовій формі.
Після розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін наголосив, що Росія готує "меморандум", який міститиме пропозиції щодо майбутнього мирного договору, зокрема можливі терміни завершення війни.
Вже 24 травня в МЗС Росії заявили, що документ вже практично готовий і міститиме ключові позиції Москви щодо припинення бойових дій. Однак до цього часу Україна його так і не отримала.
Зауважимо, що в Офісі президента вважають, що Росія може вписати у "меморандум" неприйнятні умови, зокрема повну втрату суверенітету для України.
Варто зауважити, що Reuters дізналося, що Путін може внести в список для припинення війни в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.