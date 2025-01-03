Палата представників США обирає нового спікера: чи може переобратися Джонсон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Чинний спікер Майк Джонсон зіткнувся з серйозною загрозою втрати своєї посади. Для його переобрання республіканці мають продовжити підтримувати його кандидатуру, однак вже кілька з них утримались від голосування.

Станом на 20:22 відразу п’ять членів пропустили свою чергу для голосування, що призвело до занепокоєння Палати щодо того, чи зможе Джонсон отримати голоси для переобрання на посаду спікера під час першого голосування.

CNN назвав імена республіканців, які утримались від голосування:

Енді Біггс,

Ендрю Клайд,

Майкл Клауд,

Пол Госар,

Енді Харріс.