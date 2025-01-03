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Палата представників США обирає нового спікера: чи може переобратися Джонсон

США, П'ятниця 03 січня 2025 20:26
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Палата представників США обирає нового спікера: чи може переобратися Джонсон Фото: Спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У США триває обрання спікера Палати представників. Чинний спікер Майк Джонсон намагається переобратись на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Чинний спікер Майк Джонсон зіткнувся з серйозною загрозою втрати своєї посади. Для його переобрання республіканці мають продовжити підтримувати його кандидатуру, однак вже кілька з них утримались від голосування.

Станом на 20:22 відразу п’ять членів пропустили свою чергу для голосування, що призвело до занепокоєння Палати щодо того, чи зможе Джонсон отримати голоси для переобрання на посаду спікера під час першого голосування.

CNN назвав імена республіканців, які утримались від голосування:

  • Енді Біггс,
  • Ендрю Клайд,
  • Майкл Клауд,
  • Пол Госар,
  • Енді Харріс.

Відомо, що всі вони мовчали, коли називали їхні імена, хоча вони матимуть ще один шанс проголосувати в кінці поіменного голосування.

Зауважимо, що раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон, який виступав проти надання допомоги Україні, проте змінив свою позицію після ознайомлення з розвідувальними даними та свідченнями про злочини Росії.

Він зустрічався з високопосадовцями національної безпеки, включаючи директора ЦРУ Вільяма Бернса, щоб обговорити секретні дані розвідки.

Після цих зустрічей Джонсон змінив свою думку та вирішив підтримати законопроєкт про допомогу Україні.

Все, що відомо про конгресмена Майка Джонсона та як змінювалася його позиція щодо підтримки України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що раніше сьогодні Білий Дім розповів, що найближчими днями оголосить про військову допомогу Україні.

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