Зеленський висловився про чутки щодо заміни Резнікова на Буданова
Низка рішень, які ухвалюють на Ставці верховного головнокомандувача, не обговорюється у публічному просторі. Вони, зокрема, стосуються окремих осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
"Ті чи інші рішення, які я приймаю на Ставці, що стосуються особистостей чи безпеки та оборони нашої держави, я не обговорюю публічно. Одне з таких рішень - це ситуація в деяких регіонах та деяких інституціях, де я мав думки не суто до цього міністерства (Міноборони - ред.), а суто до інфраструктури, яка має забезпечити нам безпеку, посилити це військовими чи розвідниками, чи службовцями", - заявив глава держави.
Він уточнив, що це стосувалося ситуації у деяких прикордонних регіонах, у такому режимі питання обговорювалося на Ставці.
Зеленський наголосив, що якби він хотів призначити головою Міноборони головного розвідника, то це робилося б виключно згідно із законами України.
Варто зауважити, що зараз міністром оборони України не може бути військовий.
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що глава фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявив про наміри призначити міністром оборони голову ГУР Кирила Буданова.
За кілька тижнів міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський вирішив залишити його на посаді.
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