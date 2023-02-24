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Зеленский высказался о слухах насчет замены Резникова на Буданова

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 19:08
Зеленский высказался о слухах насчет замены Резникова на Буданова Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ряд решений, которые принимают на Ставке верховного главнокомандующего, не обсуждается в публичном пространстве. Они, в том числе, касаются отдельных личностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Те или иные решения, которые я принимаю на Ставке, касающиеся личностей или безопасности и обороны нашего государства, я не обсуждаю публично. Одно из таких решений - это ситуация в некоторых регионах и некоторых институциях, где у меня были мысли не сугубо к этому министерству (Минобороны - ред.), а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечить нам безопасность, усилить это военными или разведчиками, или служащими", - заявил глава государства.

Он уточнил, что это касалось ситуации в некоторых приграничных регионах, в таком режиме вопрос обсуждался на Ставке.

Зеленский подчеркнул, что если бы он хотел назначить главой Минобороны главного разведчика, то это делалось бы исключительно согласно законам Украины.

Стоит заметить, что сейчас министром обороны Украины не может быть военный.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил о намерениях назначить министром обороны главу ГУР Кирилла Буданова.

Через несколько недель министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский решил оставить его на должности.

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