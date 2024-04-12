UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський висловився про амністію для дезертирів

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бувають різні ситуації, які призвели до того, що військовослужбовець залишає місце свого призначення. І кожну з них необхідно оцінювати окремо.

Про це під час зустрічі зі студентами розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"З якої причини людина залишила місце, що сталося в наслідок цього? Кожна ситуація різна, не можна узагальнювати всіх. Я вам наведу для приклади", - сказав президент.

Він пояснив, що в деяких випадках, складається ситуація, що людина хотіла перевестися з однієї бригади в іншу, не, тому що небезпечно, а тому, що не знайшла нормальних відносин з командиром.

"І полишила місце служби. Так буває, і я не бачу тут жорсткого криміналу... Це одна історія", - сказав він.

Однак, за словами глави держави, є й інші види ситуацій, коли самовільна зміна позиції військовослужбовця, чи відразу кількох,  може призвести до трагічних наслідків.

"Друга історія. Були люди, не буду казати де, бо буде зрозуміло, що відбулось. Уявіть собі, що люди проговорили між собою, і якийсь колектив пішов зі свого місця. І через те, що вони пішли, а лінія фронту довга і відстань між однією ротою та іншою може бути не маленька, через те, що вони пішли, оточили велику кількість людей і всіх вбили. Через те, що одна людина, змогла натиснути на своє оточення та залякати їх, вони відійшли. Питання не в тому, що вони відійшли, а що загинуло багато людей через цю людину", - підкреслив президент.

З огляду на вищесказане, Зеленський підсумував, що у випадку з дезертирами треба діяти за законом.

"Потрібно відповідати за законом. Не можна узагальнено всіх амністувати", - сказав він.

Нагадаємо, минулого року суд виніс вирок дезертиру-зраднику, який втік на тимчасово окуповану територію України й воював проти наших воїнів на боці терористів.

Ми також писали, що в Харкові затримали військовослужбовця, який покинув своїх побратимів й втік з військової частини.

Втікши з частини чоловік намагався дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. У своїх соціальних мережах він публікував відео з провокативними заявами, закликаючи правоохоронні органи спіймати його.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України