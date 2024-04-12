Зеленський висловився про амністію для дезертирів

"З якої причини людина залишила місце, що сталося в наслідок цього? Кожна ситуація різна, не можна узагальнювати всіх. Я вам наведу для приклади", - сказав президент.

Він пояснив, що в деяких випадках, складається ситуація, що людина хотіла перевестися з однієї бригади в іншу, не, тому що небезпечно, а тому, що не знайшла нормальних відносин з командиром.

"І полишила місце служби. Так буває, і я не бачу тут жорсткого криміналу... Це одна історія", - сказав він.

Однак, за словами глави держави, є й інші види ситуацій, коли самовільна зміна позиції військовослужбовця, чи відразу кількох, може призвести до трагічних наслідків.

"Друга історія. Були люди, не буду казати де, бо буде зрозуміло, що відбулось. Уявіть собі, що люди проговорили між собою, і якийсь колектив пішов зі свого місця. І через те, що вони пішли, а лінія фронту довга і відстань між однією ротою та іншою може бути не маленька, через те, що вони пішли, оточили велику кількість людей і всіх вбили. Через те, що одна людина, змогла натиснути на своє оточення та залякати їх, вони відійшли. Питання не в тому, що вони відійшли, а що загинуло багато людей через цю людину", - підкреслив президент.

З огляду на вищесказане, Зеленський підсумував, що у випадку з дезертирами треба діяти за законом.

"Потрібно відповідати за законом. Не можна узагальнено всіх амністувати", - сказав він.