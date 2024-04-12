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Зеленский высказался об амнистии для дезертиров

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бывают разные ситуации, которые привели к тому, что военнослужащий покидает место своего назначения. Поэтому нельзя амнистировать всех дезертиров, а нужно каждую из ситуаций оценивать отдельно.

Об этом на встрече со студентами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"По какой причине человек покинул место, что произошло в результате этого? Каждая ситуация разная, нельзя обобщать всех. Я вам приведу два примера", - сказал президент.

Он пояснил, что в некоторых случаях, складывается ситуация, что человек хотел перевестись из одной бригады в другую, не потому, что опасно, а потому, что не нашел нормальных отношений с командиром.

"И оставил место службы. Так бывает, и я не вижу здесь жесткого криминала... Это одна история", - сказал он.

Однако, по словам главы государства, есть и другие виды ситуаций, когда самовольная смена позиции военнослужащего, или сразу нескольких, может привести к трагическим последствиям.

"Вторая история. Были люди, не буду говорить где, потому что будет понятно, что произошло. Представьте себе, что люди проговорили между собой, и какой-то коллектив ушел со своего места. И из-за того, что они пошли, а линия фронта длинная и расстояние между одной ротой и другой может быть не маленькое, из-за того, что они пошли, окружили большое количество людей и всех убили. Из-за того, что один человек смог надавить на свое окружение и запугать их, они отошли. Вопрос не в том, что они отошли, а что погибло много людей из-за этого человека", - подчеркнул президент.

Учитывая вышесказанное, Зеленский подытожил, что в случае с дезертирами надо действовать по закону.

"Нужно отвечать по закону. Нельзя обобщенно всех амнистировать", - сказал он.

Напомним, в прошлом году суд вынес приговор сбежавшему на временно оккупированную территорию Украины дезертиру-изменнику и воевал против наших воинов на стороне террористов.

Мы также писали, что в Харькове задержали военнослужащего, который покинул своих собратьев и скрылся из воинской части.

Сбежавший из части мужчина пытался дискредитировать разыскивавших его правоохранителей. В своих социальных сетях он публиковал видео с провокационными заявлениями, призывая правоохранительные органы поймать его.

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