В Харкові затримали дезертира, який провокував поліцію закликами схопити його

В Харкові затримали військовослужбовця, який покинув своїх побратимів й втік з військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

"У військо він потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини", - пише пресслужба.

В Харкові чоловік намагався дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. У своїх соціальних мережах він публікував відео з провокативними заявами, закликаючи правоохоронні органи спіймати його.

"Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові", - додає пресслужба.

Дезертира швидко спіймали працівники ДБР, після чого йому було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 5 ст. 407 КК України йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.