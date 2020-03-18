Зеленский: вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коронавирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

При этом он добавил, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Десять - в Черновицкой области, три в Киевской и один - в Житомирской. Два из случаев - летальные.

"Поэтому подчеркиваю: страшилки про 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь. В очередной раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной рады и Офиса президента Украины", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что сегодня, 18 марта, выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают в Украину 11,5 тысячи граждан.

"Среди них, наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть украинцев из Шри-Ланки тоже уже вернулись. Остальное будет к концу сегодняшнего дня. Сегодня из Австрии в Украину специальным президентским бортом мы забираем 33 гражданина", - добавил президент.

Совместно с польской железной дорогой правительство Украины работает над запуском спецпотягів в Украину из Польши.

Также Зеленский отметил, что транспорт для стратегических предприятий есть. Он доставляет служащих. Органы власти, здравоохранения, магазины продуктов, аптеки, АЗС работают. Также продолжат работать банки.

Напомним, в Киевской области введено режим чрезвычайной ситуации через коронавирус. Ситуацию в Киевской области классифицировали как "Медико-биологическое чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". Там подтвердили один случай заражения коронавирусом.

Кроме того, президент Владимир Зеленский не исключал введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.