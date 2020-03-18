Зеленський: вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що коронавірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

При цьому він додав, що станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус. Десять - у Чернівецькій області, три в Київській та один - у Житомирській. Два з випадків летальні.

"Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні - брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації - офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної ради та Офісу президента України", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що сьогодні, 18 березня, виконується 57 авіарейсів, які повертають до України 11,5 тисяч громадян.

"Серед них, наші громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-Ланці. Рейс із Відня о 13:30 вже повернув наших людей на рідну землю. Частина українців зі Шрі-Ланки теж вже повернулися. Решта буде до кінця сьогоднішнього дня. Сьогодні з Австрії до України спеціальним президентським бортом ми забираємо 33 громадянина", - додав президент.

Спільно з польською залізницею уряд України працює над запуском спецпотягів до України з Польщі.

Також Зеленський зазначив, що транспорт для стратегічних підприємств є. Він доставляє службовців. Органи влади, охорони здоров'я, магазини продуктів, аптеки, АЗС працюють. Також продовжать працювати банки.

Нагадаємо, у Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Ситуацію в Київській області класифікували як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Там підтвердили один випадок зараження коронавірусом.

Крім того, президент Володимир Зеленський не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.