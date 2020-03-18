Зеленський: вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи

Фото: Володимир Зеленский (РБК-Україна)

Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський заявив, що коронавірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

При цьому він додав, що станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус. Десять - у Чернівецькій області, три в Київській та один - у Житомирській. Два з випадків летальні.

"Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні - брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації - офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної ради та Офісу президента України", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що сьогодні, 18 березня, виконується 57 авіарейсів, які повертають до України 11,5 тисяч громадян.

"Серед них, наші громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-Ланці. Рейс із Відня о 13:30 вже повернув наших людей на рідну землю. Частина українців зі Шрі-Ланки теж вже повернулися. Решта буде до кінця сьогоднішнього дня. Сьогодні з Австрії до України спеціальним президентським бортом ми забираємо 33 громадянина", - додав президент.

Спільно з польською залізницею уряд України працює над запуском спецпотягів до України з Польщі.

Також Зеленський зазначив, що транспорт для стратегічних підприємств є. Він доставляє службовців. Органи влади, охорони здоров'я, магазини продуктів, аптеки, АЗС працюють. Також продовжать працювати банки.

Традиційно розповідаю про ситуацію щодо протидії коронавірусу. Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19. Десять – у Чернівецькій області, три в Київській та один – у Житомирській. Два з випадків, на жаль, летальні. Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи. Однак дуже швидко поширюються фейки щодо нього. Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України. Окремо хочу звернутися до працівників сфери освіти. Усім вам рекомендовано максимально перейти на дистанційну форму роботи. Середня заробітна плата за час карантину буде збережена й виплачена вам. Відучора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. Із 8-ї до 9-ї ранку та з 18-ї до 21-ї години їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/33uKwus Крім цього, наступного тижня буде запущено централізовану систему онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів з п’ятого по одинадцятий клас. Вкотре хочу закликати всіх українців, особливо людей похилого віку, без зайвої потреби не виходити на вулицю та залишатися вдома. Вчора я радив вам, що подивитися та почитати. Сьогодні моя рекомендація така. За цим посиланням http://bit.ly/2U1qHHZ ви знайдете віртуальні тури українськими музеями просто неба. Тут http://bit.ly/392wqkO – 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн. А ось тут http://bit.ly/3d9XTEG – віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України. Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 18 березня 2020 р.

Нагадаємо, у Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Ситуацію в Київській області класифікували як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Там підтвердили один випадок зараження коронавірусом.

Крім того, президент Володимир Зеленський не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.