Зеленський: виробництво зброї в Україні зросло, але підтримка США й ЄС важлива

За словами президента, на початку повномасштабної війни частка зброї українського виробництва становила менше 10% від загальних потреб. Однак сьогодні ця пропорція суттєво змінилася. Нині близько 33–34% усього озброєння, необхідного Україні за рік, виготовляється вітчизняними підприємствами. Водночас Європа покриває близько 30% потреб, а Штати - 40%.

Зеленський додав, що, коли обговорюють питання щодо допомоги, Україна не може розглядати її у відриві від одного з ключових партнерів. Для Києва важливо зберегти рівноправні відносини, як із Європою, так і зі Штатами. Це також важливо для гарантій безпеки. Коли ми говоримо про майбутні гарантії безпеки, одним з основних питань для обговорення зі США буде саме це.

"Танки, не важливо радянські чи не радянські у росіян, авіація, гвинтокрили тощо, у них сьогодні більше, ніж у нас. Дрони - більше у нас, виробляємо ми. За рахунок вітчизняного виробництва і грошей, які дають нам партнери. Якщо зараз розморозяться всі ці активи російські, у нас буде більше грошей не тільки на відбудову, але й на внутрішнє більше зростання", - пояснив президент.