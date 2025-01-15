Зеленский: производство оружия в Украине выросло, но поддержка США и ЕС важна

С начала полномасштабной войны производство отечественного вооружения резко возросло. Но Украина и в дальнейшем нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза (ЕС) и Соединенных Штатов Америки (США).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
По словам президента, в начале полномасштабной войны доля оружия украинского производства составляла менее 10% от общих потребностей. Однако сегодня эта пропорция существенно изменилась. Сейчас около 33-34% всего вооружения, необходимого Украине за год, изготавливается отечественными предприятиями. В то же время Европа покрывает около 30% потребностей, а Штаты - 40%.
Зеленский добавил, что, когда обсуждается вопрос о помощи, Украина не может рассматривать ее в отрыве от одного из ключевых партнеров. Для Киева важно сохранить равноправные отношения, как с Европой, так и со Штатами. Это также важно для гарантий безопасности. Когда мы говорим о будущих гарантиях безопасности, одним из основных вопросов для обсуждения с США будет именно это.
"Танки, не важно советские или не советские у россиян, авиация, вертолеты и так далее, у них сегодня больше, чем у нас. Дроны - больше у нас, производим мы. За счет отечественного производства и денег, которые дают нам партнеры. Если сейчас разморозятся все эти активы российские, у нас будет больше денег не только на восстановление, но и на внутренний больший рост", - пояснил президент.
Как и отмечал выше президент Украины, с начала полномасштабной войны отечественное производство вооружения в нашей стране стремительно выросло. Еще в конце декабря 2024-го глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что возможности украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выросли в шесть раз. В частности почти все дроны для фронта производятся в нашей стране.
Между тем командир 63-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Павел Юрчук рассказывал, что на Лиманском направлении Силы обороны имеют преимущество над врагом в вопросе беспилотных летательных аппаратах (БпЛА).
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