Зеленський про виробництво зброї: наступний рік має стати максимально продуктивним

"Урядовці мають визначитися з усіма завданнями для нашої дипломатичної роботи наступного року - саме щодо домовленостей із партнерами з виробництва зброї, постачання компонентів та обладнання", - йдеться в заяві.

За словами президента, абсолютно всі плани, чіткий алгоритм дій - усе основне має бути визначено для нашого оборонного комплексу, щоб наступний рік був максимально продуктивним.

"Україна має виробляти - самостійно або спільно з партнерами - все, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії. Можемо це забезпечити", - додав Зеленський.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, Україна вже виробляє далекобійну зброю. Зокрема, вітчизняним спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун", яку використовують для ударів по наземних цілях.

Також в Україні нещодавно заявили про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських ударних безпілотників "Шахед", але з найкращими характеристиками.

Ще влітку заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернев розповів, що Україна щомісяця збільшує виробництво снарядів, щоб максимально самостійно забезпечувати себе боєприпасами. За його словами, йде робота над тим, щоб виробляти 155-мм снаряди "натовського" калібру.