Зеленский о производстве оружия: следующий год должен стать максимально продуктивным

"Чиновники должны определиться со всеми задачами для нашей дипломатической работы в следующем году - именно относительно договоренностей с партнерами по производству оружия, поставки компонентов и оборудования", - говорится в заявлении.

По словам президента, абсолютно все планы, четкий алгоритм действий - все основное должно быть определено для нашего оборонного комплекса, чтобы следующий год был максимально продуктивным.

"Украина должна производить - самостоятельно или совместно с партнерами - все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Можем это обеспечить", - добавил Зеленский.

Производство оружия в Украине

Напомним, Украина уже производит дальнобойное оружие. В частности, отечественным специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун", используемую для ударов по наземным целям.

Также в Украине недавно заявили о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских ударных беспилотников "Шахед", но с лучшими характеристиками.

Еще летом заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что Украина ежемесячно увеличивает производство снарядов, чтобы максимально самостоятельно снабжать себя боеприпасами. По его словам, идет работа над тем, чтобы производить 155-мм снаряды "натовского" калибра.