Зеленський про виробництво ракет до Patriot в Україні: потрібен лише "ОК" від Трампа

Україна має всі технічні можливості для виробництва ракет до систем Patriot. Для старту потрібна лише ліцензія від США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.
Зеленський розповів, що адміністрація Трампа "бачить" це питання і заявила про готовність його вирішити.
"Вони бачать, що виробництво, яке є у США, – десь 700 ракет на рік. Вони передали ліцензії німцям, німці почали зараз виробництво", – пояснив президент.
За словами Зеленського, Україна вже підписала з Німеччиною контракт на 600 ракет до Patriot, який він назвав "хорошим контрактом на серйозну суму". Втім, президент зазначив, що поставки – "тривалий процес".
Зеленський підкреслив, що Україна, як і Німеччина, має технічні можливості для власного виробництва ракет до Patriot.
"Ми дійшли до того, що зараз потрібен лише ОК особисто від Трампа. Всі інші погоджуються", – заявив президент, маючи на увазі керівництво європейських та американських компаній-виробників.
Нагадаємо, на саміті G7 Трамп позитивно відреагував на прохання Зеленського щодо ракет до Patriot.
За словами президента, "ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймаються американською стороною позитивно".
За часів адміністрації Байдена Київ неодноразово порушував це питання, але "жодного разу не отримував нічого"